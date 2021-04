Lenovo Legion Phone 2 Pro | svelato lo smartphone gaming da paura

Leggi su computermagazine

(Di sabato 10 aprile 2021) Sono stati tolti i veli al “mostruoso”2 Pro (oDuel 2 se si guarda al mercato fuori dalla Cina), smartdadalle specifiche top.(Foto ufficiali)Il dispositivo è dotato di una ricarica da 90 W, di una Ram fino a 18 gigabyte e per un prezzo tutto sommato contenuto, in quanto il “base” è acquistabile a 565 dollari, che al cambio fanno all’incirca 475 euro. Il telefono vanta un display firmato Samsung, un E4 Amoled da 6.92 pollici con una risoluzione 2460 x 1080, e una frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz. Il cuore pulsante non poteva che essere il processore Snapdragon 888 con 8 Gb di Ram, che però raddoppiano fino al modello ...