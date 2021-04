L' Ema valuta J&J dopo 4 casi di trombosi negli Usa

(Di sabato 10 aprile 2021) Sotto osservazione adesso c'è anche il vaccino della Johnson & Johnson, le cui dosi erano tanto attese in aprile in tutta Europa, per dare un'accelerazione alla campagna vaccinale, visto che si ...

MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, l'Ema valuta legame con altro disturbo molto raro #covid - RaiNews : La nota dell'Agenzia europea del farmaco - Janus0148 : - Le nuove bugie di Mentana sull’EMA – Per Galli i vaccini “funzionicchiano” – Come si valuta il “rapporto rischio-… - jeegrobotz : Ema valuta legame AstraZeneca con altro disturbo raro e avvia revisione Janssen dopo 4 tromboembolie - sabribri1977 : RT @valy_s: #Covid19 #EMA avvia una revisione del VACCINO #Janssen j&j dopo 4 casi di tromboembolia negli USA e valuta il legame con un ALT… -

Ultime Notizie dalla rete : Ema valuta

L'sta esaminando il prodotto dopo diverse segnalazioni di tromboembolie arrivate dagli Stati Uniti. La Food and Drug Administration riferisce che non risultano nessi fra la somministrazione e i ......seconda dose vaccinale e a 3 settimane di distanza da essa - prosegue l'ateneo - L'analisi...è cruciale al fine di una approvazione di Sputnik V da parte dell'Agenzia europea del farmaco () e ...Dopo l’avvio da parte dell’EMA della revisione per valutare segnalazioni di eventi tromboembolici in quanti hanno ricevuto il vaccino ...su cui l’Ema sta indagando in Europa. "Al momento non abbiamo trovato un rapporto causale con la vaccinazione e continuiamo a indagare e a valutare questi casi", si legge in una nota dell’US ...