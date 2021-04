Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 10 aprile 2021) Il posticipo domenicale della 30a giornata, vede la sfida al Franchi tra. Gara delicata per i Viola, che sono sempre in zona rischio e per l’per la corsa Champions. In casa, Eysseric favorito su Callejon e Kouame come partner di Vlahovic, vista l’assenza dello squalificato Ribery. Il giudice sportivo ha fermato anche Pulgar, che sarà sostituito da Amrabat in regia con Castrovilli e Bonaventura mezzali. Per l’out Pessina a causa della positività al Covid, buone notizie da Luis Muriel, che è rientrato in gruppo e domani ci sarà. Sicuri del posto Malinovskyi e Zapata, ma la Dea potrebbe giocare col 4-2-3-1, che libererebbe un’altra maglia per Pasalic a scapito di Maehle. Queste le...