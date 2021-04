Le prime foto di Myss Keta senza mascherina svelano il suo vero volto (Di sabato 10 aprile 2021) Myss Keta paparazzata per la prima volta senza occhiali e senza mascherina. La rapper milanese, che ha fatto del mistero sulla sua identità il suo tratto distintivo, è stata sorpresa dal settimanale vero durante le riprese della seconda stagione di Celebrity Hunted, la serie targata Amazon che l’ha ingaggiata tra i protagonisti, in un momento di relax a viso totalmente scoperto. Il settimanale non ci ha pensato due volte a pubblicare i due scatti che mostrano il volto integrale di Myss Keta, rivelando per la prima volta la sua vera identità. Myss Keta paparazzata senza occhiali e mascherina Myss Keta, protagonista della seconda ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021)paparazzata per la prima voltaocchiali e. La rapper milanese, che ha fatto del mistero sulla sua identità il suo tratto distintivo, è stata sorpresa dal settimanaledurante le riprese della seconda stagione di Celebrity Hunted, la serie targata Amazon che l’ha ingaggiata tra i protagonisti, in un momento di relax a viso totalmente scoperto. Il settimanale non ci ha pensato due volte a pubblicare i due scatti che mostrano ilintegrale di, rivelando per la prima volta la sua vera identità.paparazzataocchiali e, protagonista della seconda ...

Advertising

HDblog : RT @HDblog: Intel Xe-HPG (DG2): prime immagini della GPU Gaming di Intel | Rumor - pausinismile : @imfalljngforyou Ogni puntata che passa finisco per amare akgun e soner sempre di più, in questa puntata poi si son… - NicoleLopez87 : RT @NicoleLopez87xX: Nicolelopez87xXx la classica vicina di casa, 100x100 amatoriale, ESIBIZIONISTA solo per il mio e vostro piacere. Una d… - NicoleLopez87 : RT @NicoleLopez87xX: Nicolelopez87xXx la classica vicina di casa, 100x100 amatoriale, ESIBIZIONISTA solo per il mio e vostro piacere. Una d… - AryaSeven7 : @Cansandokan1 Non era questione di regione in zona rossa. Il decreto Natale metteva tutta Italia in zona rossa fino… -