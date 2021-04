Le notizie del giorno, Dybala pedina di scambio alla Juve. Ore calde in casa Samp, De Rossi ricoverato in ospedale (Di sabato 10 aprile 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il futuro di Dybala è ancora tutto da decidere, il contratto con la Juventus è in scadenza nel 2022 e non sembrano esserci i margini per il rinnovo. I bianconeri sono rimasti in parte delusi dalla stagione della Joya, dentro e fuori dal campo. L’argentino ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni, in più la festa con McKennie e Arthur ha peggiorato il rapporto. La valutazione di Dybala continua ad essere alta, circa 50 milioni di euro. Le qualità della Joya non sono assolutamente in discussione e può confermarsi ad altissimi livelli in quasi tutte le squadre. La Juventus ha bisogno di una spalla di Cristiano Ronaldo e potrebbe utilizzare ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 aprile 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il futuro diè ancora tutto da decidere, il contratto con lantus è in scadenza nel 2022 e non sembrano esserci i margini per il rinnovo. I bianconeri sono rimasti in parte delusi dstagione della Joya, dentro e fuori dal campo. L’argentino ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni, in più la festa con McKennie e Arthur ha peggiorato il rapporto. La valutazione dicontinua ad essere alta, circa 50 milioni di euro. Le qualità della Joya non sono assolutamente in discussione e può confermarsi ad altissimi livelli in quasi tutte le squadre. Lantus ha bisogno di una spdi Cristiano Ronaldo e potrebbe utilizzare ...

