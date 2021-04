Le crociate | Ridley Scott conferma la vocazione per i grandi spettacoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 aprile 2021) LEPremium Cinema 1 ore 21.15. Con Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson. Regia di. Produzione USA 2005. Durata: 2 ore e 24 minuti LA TRAMA XI secolo. Un giovane fabbro vede per la prima volta il padre, un famoso cavaliere che lo persuade a partire con lui per la Terrasanta, ad andare a difendere Gerusalemme dalle armate arabe. La città è da un secolo in mano cristiana, ma il re in carica, il debole e malaticcio Baldovino non sembra in grado di tenerla a lungo davanti agli attacchi del formidabile Saladino. Il fabbro diviene presto il difensore principale. Farà del suo meglio. Ma Gerusalemme sarà conquistata dagli arabi. Il fabbro si ritira a vita privata colla bella moglie. Dine ha avuto abbastanza. E infatti dirà di no a Riccardo Cuor di Leone quando col suo esercito ci proverà a ...