Le aperture spagnole | stasera il Clasico che vale la Liga

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 10 aprile 2021) Ledei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi fanno riferimento aldi. Al Di Stefano si disputerà il match più importante e sentito della: le due squadre sono entrambe in corsa per il titolo, si trovano nel loro momento migliore della stagione e questa partita deciderà chi sarà il primo inseguitore dell’Atletico, a +1 dal Barcellona e a +3 dal Real Madrid. “Voglia di tornare a vederci” titola in apertura Marca che riprende la frase simbolo, di qualche mese fa, della candidatura di Laporta come presidente del Barcellona, che apparse su un edificio di 17 piani vicino allo stadio del Real Madrid. Come scrive Sport potrebbe essere anche l’ultimodi Leo Messi, che ancora non ha svelato il suo futuro e la sua permanenza a Barcellona rimane ancora in dubbio. Sarà ...