Lazio, la probabile formazione anti - Verona: mossa Akpa (Di sabato 10 aprile 2021) FORMELLO - Simone Inzaghi in smart - working, squadra nelle mani del vice Massimiliano Farris . A Formello rifinitura in vista della trasferta al Bentegodi contro il Verona. Con alcune sorprese. Sulla ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 aprile 2021) FORMELLO - Simone Inzaghi in smart - working, squadra nelle mani del vice Massimiliano Farris . A Formello rifinitura in vista della trasferta al Bentegodi contro il. Con alcune sorprese. Sulla ...

