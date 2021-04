Lazio, Farris: 'Inzaghi sempre con noi. Per la Champions ci siamo' (Di sabato 10 aprile 2021) FORMELLO - Lazio a Verona per continuare la rimonta Champions League. Vietato sbagliare, ancora volta, pure al Bentegodi. Biancocelesti senza Simone Inzaghi, positivo al Coronavirus e in isolamento a ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 aprile 2021) FORMELLO -a Verona per continuare la rimontaLeague. Vietato sbagliare, ancora volta, pure al Bentegodi. Biancocelesti senza Simone, positivo al Coronavirus e in isolamento a ...

