Lazio, caso tamponi: Lotito prepara un doppio ricorso (Di sabato 10 aprile 2021) La Lazio sta preparando un doppio ricorso: i fronti della battaglia legale sono il caso tamponi e il mancato match contro il Torino Non si ferma la battaglia legale della Lazio in merito al caso tamponi e non solo. Come affermato ieri dall’avvocato Gian Michele Gentile sulle frequenze di Radio Incontro Olympia e come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste sta preparando un doppio ricorso. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Il primo sarà diretto alla Corte Federale d’Appello per le inibizioni del presidente Claudio Lotito e dei medici sociali Pulcini e Rodia. Il secondo, invece, sarà inviato al ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Lastando un: i fronti della battaglia legale sono ile il mancato match contro il Torino Non si ferma la battaglia legale dellain merito ale non solo. Come affermato ieri dall’avvocato Gian Michele Gentile sulle frequenze di Radio Incontro Olympia e come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste stando un. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Il primo sarà diretto alla Corte Federale d’Appello per le inibizioni del presidente Claudioe dei medici sociali Pulcini e Rodia. Il secondo, invece, sarà inviato al ...

Advertising

fattoquotidiano : ZINGARETTI FURIOSO “Mi state rovinando la carriera politica. Adesso basta!”. Il caso delle assunzioni in Regione La… - CorSport : Caso #tamponi e #Lazio-Toro: pronto il doppio ricorso ?? - Marcolifeguard : @andrea_82b15 Questo genere di stampa (che parliamone chiaramente gravita sia in orbita roma che in orbita lazio) è… - laziolibera : Caso tamponi e Lazio-Toro: pronto il doppio ricorso - Duedipicche62 : @Gabriele_P_RM Il Lazio ha probabilmente adottato il miglior piano vaccinale italiano, in pratica molto simile a qu… -