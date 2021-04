Lavoro, Orsomarso: “piano da 72 milioni decisivo per la Calabria” (Di sabato 10 aprile 2021) Foto di Attilio Morabito Calabria, l’assessore commenta le strategie della Regione per l’occupazione e accoglie la richiesta del segretario sindacale Sposato “Il nostro piano di misure integrate, che prevede politiche attive per il Lavoro da 72 milioni di euro, è un segnale decisivo per la Calabria e sta registrando un largo apprezzamento anche a livello nazionale”. È quanto dichiara l’assessore al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo della Giunta regionale, Fausto Orsomarso.«Siamo continuamente impegnati – spiega ancora Orsomarso – a creare quello che definisco un ponte oltre la crisi, sostenendo i livelli occupazionali e il riallineamento delle competenze dei lavoratori alle necessità di riconversione e ristrutturazione delle ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Foto di Attilio Morabito, l’assessore commenta le strategie della Regione per l’occupazione e accoglie la richiesta del segretario sindacale Sposato “Il nostrodi misure integrate, che prevede politiche attive per ilda 72di euro, è un segnaleper lae sta registrando un largo apprezzamento anche a livello nazionale”. È quanto dichiara l’assessore al, Sviluppo economico e Turismo della Giunta regionale, Fausto.«Siamo continuamente impegnati – spiega ancora– a creare quello che definisco un ponte oltre la crisi, sostenendo i livelli occupazionali e il riallineamento delle competenze dei lavoratori alle necessità di riconversione e ristrutturazione delle ...

8e30it : Lavoro, Orsomarso: “nostro piano da 72mln decisivo per la Calabria” - ilVizzarro : #Orsomarso a “Detto tra noi”: «Regione in prima linea per i precari». Ma i lavoratori restano nel limbo #calabria… -