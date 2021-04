Latina Scalo, topi d’auto sorpresi con le mani nel sacco: due 32enne denunciati (Di sabato 10 aprile 2021) Durante la tarda mattinata di giovedì aprile i carabinieri del comando stazione di Latina Scalo, in servizio di pattuglia presso lo Scalo ferroviario, hanno individuato due persone che si aggiravano nelle vicinanze con fare sospetto. In particolare i due, un 32 della provincia di Frosinone ed un coetaneo di nazionalità marocchina, quest’ultimo senza fissa dimora, stavano danneggiando il vetro posteriore di una vettura parcheggiata nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, asportando dall’interno un navigatore satellitare ed un pacco di mascherine anti covid-19. I malviventi, alla vista dei militari, sono riusciti a disfarsi repentinamente del navigatore satellitare gettandolo in un dirupo, ma sono stati fermati dai militari dell’arma e denunciati all’autorità giudiziaria per i reati di furto e danneggiamento. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) Durante la tarda mattinata di giovedì aprile i carabinieri del comando stazione di, in servizio di pattuglia presso loferroviario, hanno individuato due persone che si aggiravano nelle vicinanze con fare sospetto. In particolare i due, un 32 della provincia di Frosinone ed un coetaneo di nazionalità marocchina, quest’ultimo senza fissa dimora, stavano danneggiando il vetro posteriore di una vettura parcheggiata nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, asportando dall’interno un navigatore satellitare ed un pacco di mascherine anti covid-19. I malviventi, alla vista dei militari, sono riusciti a disfarsi repentinamente del navigatore satellitare gettandolo in un dirupo, ma sono stati fermati dai militari dell’arma eall’autorità giudiziaria per i reati di furto e danneggiamento. ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @ilfaroonline: Latina Scalo, sfondano il lunotto di un’auto per rubare un navigatore e mascherine - ilfaroonline : Latina Scalo, sfondano il lunotto di un’auto per rubare un navigatore e mascherine - CorriereCitta : Latina Scalo, topi d’auto sorpresi con le mani nel sacco: due 32enne denunciati - ViamondoViaggi : Orari dal 6 aprile fino a nuova comunicazione: Mattina* 9.30/12.30 Agenzia Via del Murillo 19 LT Scalo Pomeriggio… - LatinaBiz : L'aeroporto Comani di Latina “Questo aeroporto non s'ha da fare ne ora ne mai”: tanto per citare Manzoni, e contes… -