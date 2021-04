“Lascio per motivi gravi” Famoso vip torna a casa dall’Isola dei famosi. Ecco perché (Di sabato 10 aprile 2021) Beppe Braida è stato costretto a lasciare L’Isola dei famosi. Ecco cos’è successo al noto comico! Una bruttissima notizia è giunta fino in Honduras ed un naufrago è stato costretto ad abbandonare il gioco in anticipo il reality condotto da Ilary Blasi. Si tratta di Beppe Braida che ha ritenuto davvero troppo seri i problemi che gli erano stati comunicati prendendo immediatamente la decisione di ritornare a casa. Beppe Braida ha dovuto salutare i compagni e queste sono state le sue parole: Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, anche mia madre forse è positiva. Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione. Tra lacrime e abbracci i naufraghi hanno salutato Braida prima della partenza. E’ stato davvero un fulmine a ciel sereno per tutti. Tutti sono stati ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 10 aprile 2021) Beppe Braida è stato costretto a lasciare L’Isola deicos’è successo al noto comico! Una bruttissima notizia è giunta fino in Honduras ed un naufrago è stato costretto ad abbandonare il gioco in anticipo il reality condotto da Ilary Blasi. Si tratta di Beppe Braida che ha ritenuto davvero troppo seri i problemi che gli erano stati comunicati prendendo immediatamente la decisione di rire a. Beppe Braida ha dovuto salutare i compagni e queste sono state le sue parole: Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, anche mia madre forse è positiva. Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione. Tra lacrime e abbracci i naufraghi hanno salutato Braida prima della partenza. E’ stato davvero un fulmine a ciel sereno per tutti. Tutti sono stati ...

Advertising

petergomezblog : Concorsopoli in Regione Lazio, si dimette il presidente del consiglio Buschini. - hondanomala : @RadioRadioWeb @romatoday @scarmat_ Credo che in questo momento Zingaretti abbia altre priorità da affrontare - ItsSylvia24 : Allora i voti per Louis li lascio per le 14 così votiamo tutto insieme a quell’ora - PeppersLo_Heart : RT @kanekisme: siccome vedo che un sacco di moots la seguono di nuovo faccio il mio tweet mensile per ricordare a tutti che @modooborahae è… - Lee_ecurb : RT @sonietta1311: In questo inizio di 2021 ho letto qualcosina. Tutti recensiti su Instagram, alcuni anche sul blog. Ve li lascio qui, tutt… -