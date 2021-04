‘L’arte di respirare’ segreto di longevità, in Italia saggio bestseller (Di sabato 10 aprile 2021) “Sì, la respirazione ci permette di agire sul sistema nervoso, controllare la risposta immunitaria e ripristinare la nostra salute. Sì, cambiare il modo in cui respiriamo ci aiuterà a vivere più a lungo”. E’ la ricetta di longevità di James Nestor, giornalista scientifico e scrittore americano autore del saggio bestseller ‘Breath’, campione di vendite negli Usa, che arriva nelle librerie Italiane grazie ad Aboca Edizioni con il titolo ‘L’arte di respirare – La nuova scienza per rieducare un gesto naturale’ (348 pagine, 24 euro). “Un libro affascinante e poliedrico che da mesi sta conquistando migliaia di lettori pur affrontando un tema apparentemente ordinario”, sottolinea Aboca alla vigilia della Giornata mondiale della respirazione che si celebra domani, 11 aprile. Uscito negli Stati Uniti il 26 ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 aprile 2021) “Sì, la respirazione ci permette di agire sul sistema nervoso, controllare la risposta immunitaria e ripristinare la nostra salute. Sì, cambiare il modo in cui respiriamo ci aiuterà a vivere più a lungo”. E’ la ricetta didi James Nestor, giornalista scientifico e scrittore americano autore del‘Breath’, campione di vendite negli Usa, che arriva nelle libreriene grazie ad Aboca Edizioni con il titolodi respirare – La nuova scienza per rieducare un gesto naturale’ (348 pagine, 24 euro). “Un libro affascinante e poliedrico che da mesi sta conquistando migliaia di lettori pur affrontando un tema apparentemente ordinario”, sottolinea Aboca alla vigilia della Giornata mondiale della respirazione che si celebra domani, 11 aprile. Uscito negli Stati Uniti il 26 ...

