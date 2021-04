La tubercolosi o tisi | da romantica nell’arte al batterio del Nobel Koch

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 aprile 2021) La paroladeriva dalle lesioni istologiche, chiamate “tubercoli”, che compaiono nei diversi organi colpiti dall’infezione. Queste lesioni ossee tubercolari sono state riscontrate in scheletri umani di circa 5000 anni a.C., oltre che in mummie egizie del 4000 a.C. Tuttavia, come per il vaiolo, questa malattia non è segnalata nei papiri egizi, almeno in quelli che sono giunti fino a noi. Laera invece conosciuta nell’antica India e nell’antica Cina, come risulta da alcuni trattati medici dell’epoca, ma anche nell’America precolombiana, come attestato da osservazioni osteo-archeologiche. Phthisis è un termine greco per indicare la, dal quale sarebbe poi derivato il termine odierno. Nell’antica Grecia laera conosciuta e se ne parla sia in Erodoto (V sec. A.C.) ...