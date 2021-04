La strategia della Meloni che riesce a bloccare il Parlamento (Di sabato 10 aprile 2021) Giorgia Meloni ha una strategia ben chiara per fare opposizione: logorare il Parlamento con gli interventi dei suoi senatori C’era una volta il Parlamento fatto di opposizione e maggioranza. Poi un giorno arrivò Draghi e la maggioranza restò maggioranza e l’opposizione magicamente si ritrovò a salire al governo con coloro che mai avrebbero voluto condividere un’ala del potere. Ma si sa, in amore e in politica tutto è possibile. In nome del bene del Paese, tutti i partiti sono passati dall’altra parte della barricata andando a riempire le file di chi governa. Solo un partito, di quelli grandi, è rimasto dall’altra parte sotto la guida tenace di una donna che, si dica quel che si vuole, sa come farsi valere: Giorgia Meloni. Cosa sta succedendo dunque nei palazzi del potere? Le ... Leggi su zon (Di sabato 10 aprile 2021) Giorgiaha unaben chiara per fare opposizione: logorare ilcon gli interventi dei suoi senatori C’era una volta ilfatto di opposizione e maggioranza. Poi un giorno arrivò Draghi e la maggioranza restò maggioranza e l’opposizione magicamente si ritrovò a salire al governo con coloro che mai avrebbero voluto condividere un’ala del potere. Ma si sa, in amore e in politica tutto è possibile. In nome del bene del Paese, tutti i partiti sono passati dall’altra partebarricata andando a riempire le file di chi governa. Solo un partito, di quelli grandi, è rimasto dall’altra parte sotto la guida tenace di una donna che, si dica quel che si vuole, sa come farsi valere: Giorgia. Cosa sta succedendo dunque nei palazzi del potere? Le ...

Advertising

cooperazione_it : Video intervento della VM ???? @MarinaSereni all'East Africa Social Business Forum on Youth Entrepreneurship. 'Micro… - KovalevskyMasha : @mentecritica Sicuramente felice il vicino. A volte io faccio piccole cose che so che mi faranno stare bene, anche… - Cittattiva1 : RT @GiuseppeGuerin1: Il futuro della strategia europea per la disabilità. Il prossimo 15 aprile la conferenza on-line organizzata da @CECOP… - mitsouko1 : RT @CarloRanieri111: @AntonioGrzt Avevano progettato la zona rossa in Sardegna prima ancora di farla zona bianca. Tutta una strategia perve… - regynadeserto : RT @CarloRanieri111: @AntonioGrzt Avevano progettato la zona rossa in Sardegna prima ancora di farla zona bianca. Tutta una strategia perve… -

Ultime Notizie dalla rete : strategia della RIMONTA DA INFARTO, UN ALGIDO POMERIGGIO FINITO IN FESTA ... se si tratta di una strategia è da vedere ma il bel gioco dà fiducia agli ospiti che schiacciano ... Ci vuole pazienza, capire i tempi della partita costringendo l'avversario all'errore ma col passare ...

Diretta Formula E/ Eprix Roma 2021 video streaming: vince Vergne dietro la safety car DIRETTA FORMULA E: VINCE VERGNE DIETRO LA SAFETY CAR Si è chiusa la diretta della Formula E per l'Eprix di Roma 2021 e il finale di gara sulla pista dell'Eur nella Capitale è ...studiato una strategia ...

Futuro Pau Lopez, la Roma cambia strategia Corriere dello Sport.it Radiocor. Finanza. Ivass: nella newsletter mensile focus su utilizzo IA nelle assicurazioni. 16:00 | 26 marzo 2021 Banco Santander riacquisterà l'8,3% della filiale messicana per 550 milioni di negoziazione.L'operazione è "coerente con la strategia della banca di impiegare... si terrà oggi, ...

Orizzonte 2040, il bene più raro e prezioso sarà la fiducia nel futuro Come spiega Axios, si tratta di un esempio di previsione strategica, la scienza - e l’arte - di utilizzare ... Secondo l’Edelman Trust Barometer 2020, la maggior parte degli intervistati in più della ...

... se si tratta di unaè da vedere ma il bel gioco dà fiducia agli ospiti che schiacciano ... Ci vuole pazienza, capire i tempipartita costringendo l'avversario all'errore ma col passare ...DIRETTA FORMULA E: VINCE VERGNE DIETRO LA SAFETY CAR Si è chiusa la direttaFormula E per l'Eprix di Roma 2021 e il finale di gara sulla pista dell'Eur nella Capitale è ...studiato una...16:00 | 26 marzo 2021 Banco Santander riacquisterà l'8,3% della filiale messicana per 550 milioni di negoziazione.L'operazione è "coerente con la strategia della banca di impiegare... si terrà oggi, ...Come spiega Axios, si tratta di un esempio di previsione strategica, la scienza - e l’arte - di utilizzare ... Secondo l’Edelman Trust Barometer 2020, la maggior parte degli intervistati in più della ...