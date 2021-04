La storia di Malika, cacciata di casa dai genitori perché gay. Interviene il sindaco (Di sabato 10 aprile 2021) Malika è stata cacciata di casa dai genitori per il solo fatto di essere omosessuale. Ha solo 22 anni, e all’improvviso si è ritrovata senza l’affetto di mamma e papà. La sua colpa? Aver confessato loro di amare una donna. “Gli altri sono fortunati. Hanno figli normali, non come te”, le dice la madre in un audio Whatsapp. Le hanno augurato un tumore, racconta Malika, le hanno detto che avrebbero preferito che si drogasse. Poi l’hanno buttata fuori di casa e hanno cambiato la serratura: non ha potuto nemmeno recuperare i suoi vestiti. “Quando sono andata lì coi carabinieri per prendere almeno i vestiti”, racconta Malika a FanPage, “mia mamma ha fatto finta di non conoscermi”. Lo dice con le lacrime agli occhi, non riesce a trattenere le lacrime. Adesso ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 10 aprile 2021)è statadidaiper il solo fatto di essere omosessuale. Ha solo 22 anni, e all’improvviso si è ritrovata senza l’affetto di mamma e papà. La sua colpa? Aver confessato loro di amare una donna. “Gli altri sono fortunati. Hanno figli normali, non come te”, le dice la madre in un audio Whatsapp. Le hanno augurato un tumore, racconta, le hanno detto che avrebbero preferito che si drogasse. Poi l’hanno buttata fuori die hanno cambiato la serratura: non ha potuto nemmeno recuperare i suoi vestiti. “Quando sono andata lì coi carabinieri per prendere almeno i vestiti”, raccontaa FanPage, “mia mamma ha fatto finta di non conoscermi”. Lo dice con le lacrime agli occhi, non riesce a trattenere le lacrime. Adesso ...

