La sorpresa per Tommaso Stanzani | un anno di studio organizzato da Maria De Filippi

Per Tommaso Stanzani una sorpresa organizzata da Maria De Filippi. Il ballerino di Amici la scorsa settimana è stato eliminato dal talent show ma le due doti restano e la conduttrice non lo lascia solo. Verissimo svela la sorpresa ed è Michele Merola dalla sua scuola di danza a proporre a Tommaso Stanzani un anno di scuola, un corso di perfezionamento, una borsa di studio. Non è una semplice scuola ma è molto di più. Merola spiega che il corso di perfezionamento a Reggio Emilia è dedicato ogni anno a una ventina di giovani danzatori, che sceglie con cura. "E' nato per mettere in contatto i giovani con il mondo della danza. Ogni anno selezionano 20 danzatori e li mettono in contatto con ...

