La serie Loki arriva su Disney+ dall’11 giugno (Di sabato 10 aprile 2021) Loki, la terza serie originale targata Marvel Studios, debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming Diseny+ l’11 giugno Dopo WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, Disney ha rilasciato il poster e la data di uscita di Loki. La terza serie originale targata Marvel Studios debutterà in esclusiva sulla piattaforma l’11 giugno con un episodio a settimana (per un totale di sei). Loki,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 10 aprile 2021), la terzaoriginale targata Marvel Studios, debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming Diseny+ l’11Dopo WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, Disney ha rilasciato il poster e la data di uscita di. La terzaoriginale targata Marvel Studios debutterà in esclusiva sulla piattaforma l’11con un episodio a settimana (per un totale di sei).,… L'articolo Corriere Nazionale.

