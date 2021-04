La Roma | il gol col Milan nel derby e Scarnecchia oggi è uno chef!

Advertising

SkySport : ?? SPLENDIDO GOL DI IBANEZ ?? ? La Roma vince l'andata ad Amsterdam ? #SkySport #SkyUEL #UEL #AjaxRoma #Ibanez #Roma… - pisto_gol : Aja-Rom 1:2 incredibile Roma: fa errori su errori, Mancini regala a Klaessen il gol dell’1:0 Ibanez stende Tadic, è… - pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - marco_nicola73 : @teoeas @GnoGno39426530 @pisto_gol @ODG_CNOG Concordo..e comunque secondo me anche Allegri con la rosa attuale e co… - GnoGno39426530 : @teoeas @marco_nicola73 @pisto_gol @ODG_CNOG Hai capito di cosa parlo adesso! Io punto in alto.Senza dimenticare ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma gol

Che fine hanno fatto alcuni calciatori dopo aver dato l'addio al calcio? La puntata di oggi è dedicata a Roberto Scarnecchia che dal campo è passato ai fornelli. E con ottimi risultati...Seconda notte in ospedale per Daniele De Rossi. Se proprio tre anni fa l'ex capitano dellaviveva una delle serate più magiche della sua carriera - il 3 - 0 al Barcellona, suo il secondo- adesso è ricoverato allo Spallanzani per una polmonite dopo la positività al Covid. 'Siamo ...Quando sono tornato a Roma, negli anni successivi ... Immobile ha segnato circa 30 gol in ogni annata, ci può stare di restare a secco per qualche gara. Anzi, è riuscito anche a sbloccarsi in ...In vista della sfida di domani tra Roma e Bologna, la squadra di Mihajlovic deve dimenticare i 5 gol dell’andata: “In quella occasione ho sbagliato io, oggi siamo cambiati in meglio come testa, fisico ...