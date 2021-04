La rivelazione di Banfi | ' Lotito era romanista'

(Di sabato 10 aprile 2021) Non sarà romano da sette generazioni. Ma Roma e la Roma ce le ha nel cuore praticamente da sempre. È forse per questo che Lino, attore e noto tifoso giallorosso, quando parla della sua squadra ...

La Gazzetta dello Sport

Lo dico come Lino, ma soprattutto come Oronzo Canà: non condivido molto quello che fa il mio collega Fonseca. Deve sorridere di più, non sorride mai, è sempre incazzeto . Secondo me ogni tanto ...Leggi anche - > Baccini e Maria Teresa Ruta: fu tradimento? Lascottante Siamo infatti ... Nel cast del primo episodio, ci sono tra gli altri Lino, Milena Vukotic e la regina della ...