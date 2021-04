La Regina Elisabetta piange la morte del marito | le prime parole dopo la scomparsa del Principe Filippo

Leggi su biccy

(Di sabato 10 aprile 2021) Ieri gli account ufficiali della Royal Family hanno annunciato ladeldella, il. “È con profondo dolore che Sua Maestà laha annunciato ladel suo amato, sua Altezza Reale il, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale si è spento serenamente questa mattina al Castello di Windsor”. It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021 A 24 ore dalla...