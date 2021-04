La prossima settimana arrivano le prime 184mila dosi di Johnson&Johnson in Italia

(Di sabato 10 aprile 2021) C'è bisogno di un deciso cambio di passo per arrivare al traguardo delle 500mila vaccinazioni al giorno chiesto dal comandante Figliuolo. La quantità di vaccini sta per essere rimpinguata a partire ...

La quantità di vaccini sta per essere rimpinguata a partire dalla, anche se il numero di dosi rimane abbastanza basso, nonostante le proteste delle regioni. Il vaccino Johnson&...'Ma le previsioni meteo danno neve e su queste strade quando nevica è complicato: credo che rimanderò il giro all'inizio della'. Sono da poco passate le sei di sera quando ...L’obiettivo dovrebbe essere raggiunto anche se per la settimana prossima i medici di famiglia hanno prenotato un po’ meno vaccini di quelli disponibili. L’assessorato aveva reso possibile la ...Johnson & Johnson, il primo vaccino anti Covid monodose autorizzato nell’Unione europea (tramite l’Ema), arriverà anche in Italia la prossima settimana. Attese per il 20 aprile le prime 184 mila dosi ...