La Polizia festeggia 169 anni con spot - omaggio a ' Ritorno al futuro'

(Di sabato 10 aprile 2021) Oggi ricorre il 169°versario della fondazione delladi Stato.ricchi di cambiamenti che vengono ricordati il 10 aprile, giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge 121 che, come evidenziato dalle parole del Capo dellaLamberto Gini, 'portava in sé il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando unamoderna e a forte ...

... come evidenziato dalle parole del Capo dellaLamberto Giannini, 'portava in sé il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando unamoderna e a forte identità civile'. Per l'occasione, la ...La riforma - sottolinea Mattarella - nel caratterizzare l evoluzione dell assetto organizzativo e dell azione delladi Stato degli ultimi decenni, con i suoi profili innovativi ha segnato una ...Nel 169° Anniversario della fondazione del corpo di sicurezza dello Stato ecco le parole del Questore, Giovanni Signer ...E’ uno dei dati emersi nel corso della festa della Polizia, che si sta svolgendo in questi momenti, pur con le restrizioni imposte dalla pandemia in atto. Così il questore di Siena, Costantino Capuano ...