"La montagna non dà mai un'altra chance" (Di sabato 10 aprile 2021) di Gianmarco Marchini Camminavamo sopra un crepaccio e non lo sapevamo. Il coronavirus ha sbriciolato quello strato di neve che separava le nostre piccole certezze dall'oblio. E siamo precipitati. ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) di Gianmarco Marchini Camminavamo sopra un crepaccio e non lo sapevamo. Il coronavirus ha sbriciolato quello strato di neve che separava le nostre piccole certezze dall'oblio. E siamo precipitati. ...

Ultime Notizie dalla rete : montagna non "La montagna non dà mai un'altra chance" E quando ci si accorge del pericolo, è tardi: la montagna non ti dà una seconda possibilità. Il contesto attuale è simile: vedo le persone poco inclini a fare rinunce. Per me, sportivo, è più facile: ...

Cambio al vertice della Squadra mobile di Lecco: Di Laura si trasferisce all'Aquila ... dove cercherò di mantenere il massimo impegno e di non tradire la fiducia che mi è stata data. ... dai paesaggi straordinari e dalle infinite possibilità di vivere il lago e la montagna. Ringrazio con ...

"La montagna non dà mai un’altra chance" Quotidiano.net Montagna di rifiuti nella discarica abusiva Blitz dei carabinieri che sequestrano area di duemila metri quadrati zeppa di immondizia e scarti anche pericolosi: denunciato un 46enne ...

Si sgretola un pezzo di montagna: la guglia sparisce alla vista La montagna crolla. Le guglie del Fumante, uno dei simboli che ha reso celebre l’area recoarese, hanno perso un pezzo. Si è staccata... Scopri di più ...

