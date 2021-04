“La mia mano…”. Incidente Gianni Morandi, cosa è successo dopo il ritorno a casa (Di sabato 10 aprile 2021) Qualche giorno fa Gianni Morandi è stato dimesso dall’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato ricoverato in seguito a un Incidente in campagna. “Stava bruciando delle sterpaglie in giardino – raccontavano dal suo entourage – quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un’ustione. Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l’intervento del 118. Hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato nelle ustioni dove si trova attualmente”. Al Quotidiano Nazionale Gianni Morandi ha raccontato la dinamica dell’Incidente nel quale è rimasto coinvolto. “Sono caduto dentro una buca con le fiamme intorno, qualcuno mi ha guardato dal cielo”, ha spiegato Gianni che confessa come sarebbe potuta andare molto peggio. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Qualche giorno faè stato dimesso dall’ospedale Bufalini di Cesenaessere stato ricoverato in seguito a unin campagna. “Stava bruciando delle sterpaglie in giardino – raccontavano dal suo entourage – quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un’ustione. Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bolognal’intervento del 118. Hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato nelle ustioni dove si trova attualmente”. Al Quotidiano Nazionaleha raccontato la dinamica dell’nel quale è rimasto coinvolto. “Sono caduto dentro una buca con le fiamme intorno, qualcuno mi ha guardato dal cielo”, ha spiegatoche confessa come sarebbe potuta andare molto peggio. ...

