La Liguria tenta il rilancio per salvare il turismo I balneari | “Vacciniamo negli hotel” Ma la Regione frena

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Liguria tenta

Il Secolo XIX

Nel corso della notte la regioneè stata interessata dalla fase prefrontale di una perturbazione con rovesci sparsi in rapido ... Informazioni sull'autore […] Cronaca Genova Genova,...Simone Pierini Quattro regioni in zona rossa, il resto d'Italia in arancione. Il Paesedi ripartire allentando un po' la morsa delle restrizioni che restano tuttavia ancora vive e ..., ...Simone PieriniQuattro regioni in zona rossa, il resto d'Italia in arancione. Il Paese tenta di ripartire allentando un po' la morsa delle restrizioni che restano tuttavia ancora vive e severe in gran.Quattro regioni in zona rossa, il resto d’Italia in arancione. Il Paese tenta di ripartire allentando un po’ la morsa delle restrizioni che restano tuttavia ancora vive e severe in ...