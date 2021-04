La Liguria tenta il rilancio per salvare il turismo. I balneari: “Vacciniamo negli hotel”. Ma la Regione frena (Di domenica 11 aprile 2021) Il presidente dei balneari è stato il primo a proporre il modello greco .Toti prende le distanze: “Niente corsie preferenziali, le dosi non bastano” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 11 aprile 2021) Il presidente deiè stato il primo a proporre il modello greco .Toti prende le distanze: “Niente corsie preferenziali, le dosi non bastano”

Advertising

lucaubaldeschi : RT @ilsecoloxix: #Vaccini #Liguria Il presidente dei balneari propone il modello greco: «Pensiamo a uno sforzo a zone, concentrandoci sui… - ilsecoloxix : #Vaccini #Liguria Il presidente dei balneari propone il modello greco: «Pensiamo a uno sforzo a zone, concentrando… - Milenaceti : La Liguria tenta il rilancio «Vacciniamo negli hotel» Ma la Regione tira il freno - ErmannoKilgore : Disastro organizzativo più completo ci volevano molti hub dedicati non spargere le somministrazioni in questo modo.… - zazoomblog : La Liguria tenta il rilancio per salvare il turismo. I balneari: “Vacciniamo negli hotel”. Ma la Regione frena -… -