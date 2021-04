La Lega in Piemonte vuole le slot machine vicino alle scuole (Di sabato 10 aprile 2021) In Piemonte una legge regionale del 2016 impedisce a bar, tabacchi e sale slot di avere slot machine vicino a luoghi sensibili come scuole o ospedali. Ieri un consigliere della Lega durante il consiglio ha chiesto, e ottenuto, di far votare un provvedimento che lo permette Si è trattato di una mossa a sorpresa, e ora il capogruppo Pd Raffaele Gallo ora promette le barricate per difendere l’attuale legge. Racconta La Stampa: È successo ieri, quasi a sorpresa, quando il consigliere della Lega Alberto Preioni ha chiesto e ottenuto di mandare al voto una nuova legge (il cui primo firmatario è il colLega di partito Claudio Leone) già nella prossima seduta dell’assemblea regionale, prevista per mercoledì, come primo atto all’ordine del ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Inuna legge regionale del 2016 impedisce a bar, tabacchi e saledi averea luoghi sensibili comeo ospedali. Ieri un consigliere delladurante il consiglio ha chiesto, e ottenuto, di far votare un provvedimento che lo permette Si è trattato di una mossa a sorpresa, e ora il capogruppo Pd Raffaele Gallo ora promette le barricate per difendere l’attuale legge. Racconta La Stampa: È successo ieri, quasi a sorpresa, quando il consigliere dellaAlberto Preioni ha chiesto e ottenuto di mandare al voto una nuova legge (il cui primo firmatario è il coldi partito Claudio Leone) già nella prossima seduta dell’assemblea regionale, prevista per mercoledì, come primo atto all’ordine del ...

