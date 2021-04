La deriva "criminale" dei no vax. Bassetti: "Terroristi da punire" (Di sabato 10 aprile 2021) Martina Piumatti Filtro contro le fake news sui vaccini e punizioni esemplari per gli atti intimidatori. La proposta dell’infettivologo genovese e i quesiti costituzionali che solleva Dalle fake news sui vaccini sparate sui social alle minacce di morte, fino a vere e proprie azioni intimidatorie. Il movimento no vax sta vivendo una deriva pericolosa che ha nel mirino la campagna vaccinale in corso. Prima la porta di ingresso dell’Iss incendiata, poi la bomba carta gettata in un centro vaccinale di Brescia. Un’escalation della propaganda anti vaccino che va fermata secondo il professor Matteo Bassetti, da mesi sotto scorta dopo le ripetute minacce di morte inflitte mezzo social da sedicenti no vax. In un post, il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova ha lanciato la proposta di criminalizzare gli atti ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 aprile 2021) Martina Piumatti Filtro contro le fake news sui vaccini e punizioni esemplari per gli atti intimidatori. La proposta dell’infettivologo genovese e i quesiti costituzionali che solleva Dalle fake news sui vaccini sparate sui social alle minacce di morte, fino a vere e proprie azioni intimidatorie. Il movimento no vax sta vivendo unapericolosa che ha nel mirino la campagna vaccinale in corso. Prima la porta di ingresso dell’Iss incendiata, poi la bomba carta gettata in un centro vaccinale di Brescia. Un’escalation della propaganda anti vaccino che va fermata secondo il professor Matteo, da mesi sotto scorta dopo le ripetute minacce di morte inflitte mezzo social da sedicenti no vax. In un post, il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova ha lanciato la proposta di criminalizzare gli atti ...

