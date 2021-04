La cultura deve ripartire: torna il Festival dei Due Mondi e punta sulla musica (Di sabato 10 aprile 2021) Per la sua 64esima edizione, dal 25 giugno all'11 luglio torna il Festival di Spoleto, meglio conosciuto come "Festival dei Due Mondi" , con un totale di 500 artisti provenienti da tredici paesi ... Leggi su globalist (Di sabato 10 aprile 2021) Per la sua 64esima edizione, dal 25 giugno all'11 luglioildi Spoleto, meglio conosciuto come "dei Due" , con un totale di 500 artisti provenienti da tredici paesi ...

Advertising

sagimooon : @nonlovso non sa cosa è il boss delle cerimonie qualcuno la informi vi prego deve farsi una cultura - vitozullo1 : La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia… - Angela3v999 : RT @Fondoambiente: Il FAI sostiene la petizione lanciata da #MonicaGuerritore: il #teatro deve ripartire, quest'estate, portando gli spetta… - anodo59 : RT @ValeMameli: ANNUNCIO DISTOPIA PROSSIMA Il terreno è pronto per fare dire ai ristoratori e aziende/lavoratori spettacolo, cultura che i… - AlessioBardelli : RT @BarbaraLoConte: #MaxGazzè e #DanieleSilvestri decisi sulle riaperture: #Franceschini deve ascoltare meglio il settore. #concerti #music… -