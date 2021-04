La confessione di Lino Banfi scatena le reazioni | “Lotito era romanista”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 10 aprile 2021)ha svelato un retroscena sulla ‘fede’ del presidente Claudio. Nel corso degli ultimi anni è stato uno dei migliori presidenti in Serie A, si è confermato su altissimi livelli e ha raggiunto importantissimi traguardi. In campionato si conferma ormai da tempo nelle zone alte, anche in Champions League il percorso è stato positivo con l’eliminazione agli ottavi di finale contro una squadra fortissima come il Bayern Monaco. La Lazio è una delle poche squadre con i conti in attivo, merito di una politica vincente portata avanti proprio da, in pochi anni è riuscito a risollevare una situazione economica che sembrava difficilissima.suFoto di Claudio Peri / AnsaIntervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’...