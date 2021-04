La compagnia del cingo 2: le anticipazioni della puntata dell’11 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) Domenica sera su Rai Uno andrà in onda la seconda stagione de “La compagnia del cigno”, serie con protagonista la musica e drammi sentimentali Dopo due anni dalla messa in onda della prima stagione, domenica 11 aprile alle ore 21:25 su Rai Uno andrà in onda la seconda stagione de “La compagnia del cigno”. La fiction, coprodotta da Indigo Film e Rai Fiction, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, torna con sei nuove prime serate e al centro avrà la storia dei sette talentuosi musicisti. Oltre Alessio Boni e Anna Valle che interpretano rispettivamente il Maestro Luca Marioni e la moglie Irene, ci saranno i sette ragazzi ossia Barbara (Fotinì Peluso), Matteo (Leonardo Mazzarotto), Robbo (Ario Sgroi), Sara (Hildegard De Stefano), Domenico (Emanuele Misuraca), Rosario (Francesco Tozzi) e Sofia (Chiara Pia Aurora) ormai ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 aprile 2021) Domenica sera su Rai Uno andrà in onda la seconda stagione de “Ladel cigno”, serie con protagonista la musica e drammi sentimentali Dopo due anni dalla messa in ondaprima stagione, domenica 11alle ore 21:25 su Rai Uno andrà in onda la seconda stagione de “Ladel cigno”. La fiction, coprodotta da Indigo Film e Rai Fiction, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, torna con sei nuove prime serate e al centro avrà la storia dei sette talentuosi musicisti. Oltre Alessio Boni e Anna Valle che interpretano rispettivamente il Maestro Luca Marioni e la moglie Irene, ci saranno i sette ragazzi ossia Barbara (Fotinì Peluso), Matteo (Leonardo Mazzarotto), Robbo (Ario Sgroi), Sara (Hildegard De Stefano), Domenico (Emanuele Misuraca), Rosario (Francesco Tozzi) e Sofia (Chiara Pia Aurora) ormai ...

