Kim Jong-un avrebbe giustiziato il ministro dell'Istruzione: "Poche videochiamate e troppe critiche" (Di sabato 10 aprile 2021) Kim Jong-un ha giustiziato un funzionario del governo nordcoreano perché il suo dipartimento "non è riuscito a gestire un numero sufficiente di videochiamate e si è lamentato dei carichi di lavoro". Secondo quanto riportato anche dal Mirror, il leader nordcoreano avrebbe ordinato la morte del ministro dell'Istruzione Superiore (il nome è rimasto ignoto) al termine di un'indagine sul motivo per cui il suo dipartimento non stesse mostrando "progressi soddisfacenti". L'indagine, condotta dal Dipartimento Organizzazione e Orientamento (ODG), riportava che non si stava facendo abbastanza per "attuare correttamente la legge sull'istruzione a distanza", fanno sapere le fonti nordcoreane. LEGGI ANCHE => La moglie di Kim Jong-un è ricomparsa dopo più di un ...

