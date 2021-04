Juventus | i convocati per il Genoa | c’è una sorpresa tra i bianconeri

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #JuvePontedera: - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - JuventusFCYouth : #Under23, questa sera si gioca #AlessandriaJuve! Ecco i convocati ???? - sportface2016 : #JuveGenoa I convocati di #Pirlo per il match di domani #SerieA - filoni_diletta : Dopo il match del Milan che ha trovato i 3 punti con i gol di Rebic, Leao e Kessie, la #Juventus si vede costretta… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus convocati

... Arezzo, Pistoiese e AlmaFano) e gli attaccanti Damir Bartulovic (sloveno cresciuto nelle ... tre partite in meno **: due partite in meno *: una partita in meno I. PORTIERI: ...Sono stati diramati i giocatori convicati da Davide Ballardini per la difficilissima sfida alal Juve di Andrea Pirlo. Laha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa in campionato, è dal 2008 che i bianconeri non registrano quattro successi di fila contro il Grifone in Serie A. Sono tre gli assenti nella ...Andrea Pirlo ha comunicato i convocati per Juventus-Genoa, match in programma domani alle ore 15:00 all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero dovrà ancora fare a meno di Bernardeschi e Bonucci, ...Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Morata in bilico, Milik ipotesi concreta. Nella lista anche Giroud e Scamacca. Inter, in agenda anche il rinnovo di Conte. Milan, per l’attacco c’è anche ...