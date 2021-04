Juventus-Genoa | rivedi la conferenza stampa di Andrea Pirlo VIDEO

(Di sabato 10 aprile 2021)è intervenuto nellaalla vigilia di, sfida valida per la 30esima giornata della Serie A 2020/2021 e in programma domani 11 aprile alle ore 15 all’Allianz Stadium di Torino. Paulo Dybala sta bene ma non giocherà dal primo minuto, così come Arthur e McKennie. Demiral non ha ancora minutaggio. SportFace.

Roma battuta di misura dale dunque appaiata ora alla Sampdoria al primo posto, mentre ilsi è a sua volta proiettato in zona play off, a quota 26 punti assieme ae Sassuolo, tra ...La continuità che è mancata allada inizio stagione farà la differenza da qui alla fine, per gli obiettivi stagionali e il futuro di Pirlo. 'La scossa avremmo già dovuto darcela mesi fa - ...Andrea Pirlo, alla vigilia di Juventus-Genoa, ha parlato in conferenza stampa e ha “sminuito” la vittoria di mercoledì contro il Napoli. “Lo spirito perché magari è molto più facile trovare energie ...Paulo Dybala di nuovo in panchina nella sfida di campionato che opporrà la Juventus al Genoa. Nonostante la rete contro il Napoli, l’attaccante argentino non è ancora stato reputato pronto da parte de ...