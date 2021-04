Juventus-Genoa | Pirlo | “Szczesny titolare Abbiamo bisogno di dare continuità”

(Di sabato 10 aprile 2021)in conferenza stampa: “La scossa dovevamo darcela da soli mesi fa”. TORINO – Vigilia diper Andrea. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha presentato la partita contro i liguri, sfida in programma alle 15 di domenica 11 aprile., la conferenza stampa di AndreaIn conferenza stampa Andreaha chiesto ai suoi diai risultati e alle prestazioni. “La scossa dovevamo darla mesi fa – il commento del tecnico bianconero, riportato da tuttomercatoweb.com –di avere un momento positivo. Non serve a nulla vincere con il Napoli se poi non riusciamo ...

'Non serve a niente la vittoria di Napoli se non le diamo continuità, con voglia feroce di vincere e prendere ancora più autostima'. Alla vigilia del, Andrea Pirlo chiede alladi ripartire dalla partita di mercoledì: 'Per lo spirito. Molto più facile trovare energie e giocare quel tipo di partita col Napoli, dobbiamo mantenere lo ...... così il tecnico della, Andrea Pirlo, spiega le condizioni fisiche dell'argentino bianconero, alla vigilia della partita casalinga con il. . 10 aprile 2021Le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Genoa: "Torna Szczesny, Dybala e Demiral non sono ancora pronti" ..."Vorrei rivedere lo stesso spirito: è più facile trovare energie per giocare partite come quella contro il Napoli, ma domani dobbiamo tenere la stessa concentrazione e lo stesso atteggiamento": è ques ...