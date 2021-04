Juventus Genoa | Pirlo ne cambia tre | torna Arthur dal primo minuto

(Di sabato 10 aprile 2021)– Domani alle 15.00 va in scena. Una partita che la squadra dideve cercare assolutamente di portare a casa per continuare la sua corsa verso un piazzamento Champions. Un obiettivo minimo che Ronaldo e soci devono cercare di conquistare a tutti i costi. La bella prestazione che ha portato al successo contro il Napoli dovrà essere ripetuta, ma la fiducia è sicuramente cresciuta negli ultimi giorni. Ma bisognerà fare i conti con le energie spese in settimana, per cui non si può assolutamente sottovalutare ilancora Ci sono diversi dubbi da sciogliere nella formazione bianconera. Iltra i pali, dove potrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Genoa

DIRETTA/ SampdoriaPrimavera video streaming tv: la storia recente del match Per i viola 2 ... Diretta/ MilanPrimavera (risultato 0 - 0) streaming video tv: si comincia! QUOTE E ...... mentre ilsi è a sua volta proiettato in zona play off, a quota 26 punti assieme ae Sassuolo, tra le squadre che occupano tra il quarto e il sesto posto. La Sampdoria è comunque ...Juventus - Genoa, domenica 11 aprile alle ore 15:00 Juventus - Genoa si disputerà domenica 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Di ...L'obiettivo è battere il Parma per obbligare la Juventus (in casa con il Genoa), l'Atalanta (a Firenze), il Napoli (a Genova contro la Samp) e la Lazio (a Verona) a scendere in campo domani con più ...