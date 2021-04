Juve | Pirlo ' Dybala non ancora titolare | è presto'

Advertising

forumJuventus : Chiesa: 'Migliorato grazie agli insegnamenti di Pirlo e alla mentalità Juve. L'esultanza di Ronaldo? E' contagiosa'… - juventusfc : Inizia ora la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv: - juventusfc : ? Alle 15:00 Mister @Pirlo_official presenta #JuveGenoa ? LIVE su @JuventusTV ? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juve, Pirlo: 'Dybala ha ancora un anno di contratto, guardiamo anche alla prossima stagione' - AndreaBargione : ?? #Pirlo su #Dybala: “Ha una grande qualità, fa la differenza. Futuro alla Juve? Sì, l'ho sempre detto, Dybala è un giocatore importante”. -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Pirlo

Contro il Napoli mi hanno soddisfatto spirito, atteggiamento e volontà. Cose che dobbiamo mantenere anche domani ". Altro giro, altra corsa. Dopo il 2 - 1 a Gattuso, ladiè chiamata a confermarsi anche nell'impegno casalingo contro il Genoa , in programma alle 15 all'Allianz. " Szczesny torna titolare - ha rivelato il tecnico bianconero in conferenza ...Joya dalla panchina ? Campo centrale Dybala, rientrato con un gol nel recupero infrasettimanale, madice che non sarà titolare col Genoa: 'Paulo non credo che possa partire dall'inizio perché è ...Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese ed ex Juve, parla a Marca dei primi mesi dell’ex compagno Pirlo alla guida dei bianconeri: “È un momento difficile, a maggior ragione dopo 9 anni trascorsi a ...Le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Genoa: "Torna Szczesny, Dybala e Demiral non sono ancora pronti" ...