Jomi Salerno, impegno in trasferta contro il Cellini Padova (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ennesima trasferta per la Jomi Salerno. Domani (domenica 11 aprile) con inizio alle ore 16 capitan Napoletano e compagne saranno, infatti, di scena al Pala Farfalle contro le padrone di casa della Pallamano Cellini Padova nel match valevole quale dodicesima giornata di ritorno della serie A Beretta femminile. Si tratta di un vero e proprio testa coda. La formazione veneta ha sin qui collezionato 9 punti in 21 gare disputate in 21 gare, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 16 sconfitte ed è in piena lotta per la salvezza. Il sette allenato da Laura Avram parte senza ombra di dubbio con i favori del pronostico e con la determinazione di chiudere al più presto il discorso relativo al primo posto. Portare a casa punti dal Pala Farfalle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ennesimaper la. Domani (domenica 11 aprile) con inizio alle ore 16 capitan Napoletano e compagne saranno, infatti, di scena al Pala Farfallele padrone di casa della Pallamanonel match valevole quale dodicesima giornata di ritorno della serie A Beretta femminile. Si tratta di un vero e proprio testa coda. La formazione veneta ha sin qui collezionato 9 punti in 21 gare disputate in 21 gare, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 16 sconfitte ed è in piena lotta per la salvezza. Il sette allenato da Laura Avram parte senza ombra di dubbio con i favori del pronostico e con la determinazione di chiudere al più presto il discorso relativo al primo posto. Portare a casa punti dal Pala Farfalle ...

Advertising

anteprima24 : ** Jomi ##Salerno, impegno in trasferta contro il Cellini Padova ** - ottopagine : Jomi Salerno, a Padova per fare bottino pieno #Salerno - Golfonetwork : La Jomi Salerno pareggia la sfida di cartello contro Oderzo e mantiene la vetta - GazzettaSalerno : Jomi Salerno, finisce in parità il recupero della gara contro Oderzo. - anteprima24 : ** La Jomi #Salerno pareggia la sfida di cartello contro #Oderzo e mantiene la vetta ** -

Ultime Notizie dalla rete : Jomi Salerno Jomi Salerno, a Padova per fare bottino pieno Salerno . Ennesima trasferta per la Jomi Salerno. Domani (domenica 11 aprile) con inizio alle ore 16 capitan Napoletano e compagne saranno, infatti, di scena al Pala Farfalle contro le padrone di casa della Pallamano Cellini Padova nel ...

Pallamano - Serie A Beretta femminile: tutto aperto al penultimo turno di regular season Il pari contro la Jomi Salerno, ancora saldamente in testa, ha messo le opitergine in una situazione non facile. L'imperativo è vincere nella trasferta di sabato al Pala Quaresima (h 18:00), campo ...

Jomi Salerno, a Padova per fare bottino pieno Ottopagine Serie A Beretta femminile:tutto aperto al penultimo turno di regular season Pur dovendo attendere i recuperi dei match rinviati, comunque da riposizionare non oltre il 2 maggio, la Serie A Beretta femminile giunge alla 25^ e penultima giornata della regular season. In discuss ...

Pallamano - Serie A Beretta femminile: tutto aperto al penultimo turno di regular season Qui entra in ballo la Mechanic System Oderzo. Il pari contro la Jomi Salerno, ancora saldamente in testa, ha messo le opitergine in una situazione non facile. L’imperativo è vincere nella trasferta di ...

. Ennesima trasferta per la. Domani (domenica 11 aprile) con inizio alle ore 16 capitan Napoletano e compagne saranno, infatti, di scena al Pala Farfalle contro le padrone di casa della Pallamano Cellini Padova nel ...Il pari contro la, ancora saldamente in testa, ha messo le opitergine in una situazione non facile. L'imperativo è vincere nella trasferta di sabato al Pala Quaresima (h 18:00), campo ...Pur dovendo attendere i recuperi dei match rinviati, comunque da riposizionare non oltre il 2 maggio, la Serie A Beretta femminile giunge alla 25^ e penultima giornata della regular season. In discuss ...Qui entra in ballo la Mechanic System Oderzo. Il pari contro la Jomi Salerno, ancora saldamente in testa, ha messo le opitergine in una situazione non facile. L’imperativo è vincere nella trasferta di ...