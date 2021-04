J-Ax racconta la sua lotta contro il Covid. “Se non l’hai vissuto sulla tua pelle, è impossibile da capire” | VIDEO (Di sabato 10 aprile 2021) racconta J-Ax: “Ho avuto il Covid, non ne ho voluto parlare prima per rispetto, ci sono mezzo milioni di positivi e migliaia di italiani sono ricoverati. Io sono un privilegiato, la mia voce poteva soffocare quella di italiani realmente in difficoltà, ma ho appena fatto un tampone molecolare che ha confermato che io, mia moglie e mio figlio siamo negativi, quindi ho pensato che adesso fosse il momento di raccontarvi la mia storia.” Con queste parole Alessandro Aleotti, meglio noto come J-Ax, ha rivelato pubblicamente la sua lotta contro il Covid-19 attraverso un lungo VIDEO sul suo account Instagram, durante il quale ha ripercorso le principali tappe di un calvario che ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia. “È stato uno dei periodi della mia vita” ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021)J-Ax: “Ho avuto il, non ne ho voluto parlare prima per rispetto, ci sono mezzo milioni di positivi e migliaia di italiani sono ricoverati. Io sono un privilegiato, la mia voce poteva soffocare quella di italiani realmente in difficoltà, ma ho appena fatto un tampone molecolare che ha confermato che io, mia moglie e mio figlio siamo negativi, quindi ho pensato che adesso fosse il momento dirvi la mia storia.” Con queste parole Alessandro Aleotti, meglio noto come J-Ax, ha rivelato pubblicamente la suail-19 attraverso un lungosul suo account Instagram, durante il quale ha ripercorso le principali tappe di un calvario che ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia. “È stato uno dei periodi della mia vita” ...

