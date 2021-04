Italia in arancione, ma non per tutte le regioni, cosa cambia da lunedì 12 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile gran parte dell'Italia torna in zona arancione: Calabria, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana si uniranno, infatti, alle già arancioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto, provincia di Bolzano e di Trento. In zona rossa rimangono, al momento, solo quattro regioni che sono Campania, Valle d'Aosta (che registra l’incidenza di casi più alta d’Italia: 416 ogni 100mila abitanti), Puglia e Sardegna, che fino a un mese fa era l’unica zona bianca d’Italia, ma che al momento detiene l’indice di contagiosità più alto del Paese (1,54). cosa cambia per le regioni in zona arancione Riapriranno i negozi di abbigliamento e ... Leggi su gqitalia (Di sabato 10 aprile 2021) Da12gran parte dell'torna in zona: Calabria, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana si uniranno, infatti, alle già arancioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto, provincia di Bolzano e di Trento. In zona rossa rimangono, al momento, solo quattroche sono Campania, Valle d'Aosta (che registra l’incidenza di casi più alta d’: 416 ogni 100mila abitanti), Puglia e Sardegna, che fino a un mese fa era l’unica zona bianca d’, ma che al momento detiene l’indice di contagiosità più alto del Paese (1,54).per lein zonaRiapriranno i negozi di abbigliamento e ...

Agenzia_Italia : Sei Regioni passano in arancione, La Sardegna va in rosso - infoitinterno : Quasi tutta Italia in zona arancione, cosa riapre: regole meno stringenti su spostamenti e scuola - banzailatoblu : mezza italia in zona arancione e io ancora in zona rossa voglio: morire - PadovanicNicola : RT @CdT_Online: Da lunedì scattano allentamenti in gran parte della Penisola: riaprono i negozi e si potrà circolare all’interno del Comune… - mariandola : #Lombardia torna in arancione. Ma davvero ci si può fidare ancora dei dati che arrivano dal Pirellone? #COVID19… -