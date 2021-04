Italia in arancione: la mappa dei nuovi colori delle Regioni dal 12 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) L’Italia torna arancione, con sei Regioni che traghettano in fascia a rischio medio e sole 4 Regioni in rosso: la nuova mappa dei colori delle Regioni dal 12 aprile fotografa un Paese che abbandona lentamente la fascia ad elevato rischio covid. Unica eccezione peggiorativa la Sardegna, che da isola felice e zona bianca solo poche settimane fa ora invece vede battere bandiera rosso fuoco. Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna, Toscana e Calabria escono dalla zona rossa ed entrano in zona arancio assieme a Veneto, province autonome di Trento e Bolzano, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sicilia. Un cambio che porta da lunedì 12 alla riapertura di molti negozi, parrucchieri e centri estetici. Mentre in ... Leggi su leggioggi (Di sabato 10 aprile 2021) L’torna, con seiche traghettano in fascia a rischio medio e sole 4in rosso: la nuovadeidal 12fotografa un Paese che abbandona lentamente la fascia ad elevato rischio covid. Unica eccezione peggiorativa la Sardegna, che da isola felice e zona bianca solo poche settimane fa ora invece vede battere bandiera rosso fuoco. Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna, Toscana e Calabria escono dalla zona rossa ed entrano in zona arancio assieme a Veneto, province autonome di Trento e Bolzano, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sicilia. Un cambio che porta da lunedì 12 alla riapertura di molti negozi, parrucchieri e centri estetici. Mentre in ...

