Isola dei Famosi, interviene la produzione: ecco cosa è successo (Di sabato 10 aprile 2021) Per la prima volta in 15 anni la produzione del reality è stata costretta a intervenire: i naufraghi sono un disastro La produzione del reality di Canale 5, L'Isola dei Famosi, è stata costretta ad intervenire con un comunicato ufficiale, dove si annuncia che i naufraghi non saranno più soli. Infatti per loro arriva il tutor Thomas. Thomas è un insegnante e spiegherà ai naufraghi alcune tecniche per procurarsi il cibo, cocco a parte. In attesa della puntata di lunedì 12 aprile del surving game, è successo che per la prima volta in 15 anni di programma gli autori hanno redatto un comunicato che è stato letto ai naufraghi. Si tratta di un evento eccezionale mai verificatosi sino ad ora. Proprio la conduttrice Ilary Blasi durante la settima puntata li aveva avvisati, dicendogli: "Siete delle pippe al ..."

