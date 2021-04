Isola dei Famosi, il naufrago ha appena abbandonato l’isola: i motivi sono “Gravi” (Di sabato 10 aprile 2021) Intanto sull'Isola continuano le avventure dei naufraghi. A 'Playa Reuniòn' si registra, ormai da giorni, la separazione di Brando Giorgi dal resto del gruppo, con gli unici momenti di incontro che sono la richiesta di cibo. I naufraghi non approvano la scelta dell'attore che lui giustifica dicendo di non essere riuscito ad amalgamarsi al gruppo. Il distacco, però, non rende Giorgi autonomo in tutto e per tutto ed alcuni pensano che sia soltanto una strategia di gioco per mostrarsi al pubblico come “quello emarginato”. A 'Playa Esperanza' (la seconda chance per tutti i naufraghi eliminati al televoto) il clima è più disteso e le tre donne che l'abitano (Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi) sembrano andare d'amore e d'accordo. All'Isola dei Famosi 2021 Beppe Braida si ritira dal gioco. Il ... Leggi su howtodofor (Di sabato 10 aprile 2021) Intanto sull'continuano le avventure dei naufraghi. A 'Playa Reuniòn' si registra, ormai da giorni, la separazione di Brando Giorgi dal resto del gruppo, con gli unici momenti di incontro chela richiesta di cibo. I naufraghi non approvano la scelta dell'attore che lui giustifica dicendo di non essere riuscito ad amalgamarsi al gruppo. Il distacco, però, non rende Giorgi autonomo in tutto e per tutto ed alcuni pensano che sia soltanto una strategia di gioco per mostrarsi al pubblico come “quello emarginato”. A 'Playa Esperanza' (la seconda chance per tutti i naufraghi eliminati al televoto) il clima è più disteso e le tre donne che l'abitano (Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi) sembrano andare d'amore e d'accordo. All'dei2021 Beppe Braida si ritira dal gioco. Il ...

