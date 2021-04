Isola dei Famosi, Elisa Isoardi critica Valentina Persia: “Mi ha ubriacata di parole” (Di sabato 10 aprile 2021) Elisa Isoardi contro Valentina Persia: il motivo Chi ha seguito la settima puntata de L’Isola dei Famosi 15 in onda lunedì scorso avrà visto l’eliminazione di Elisa Isoardi al televoto flash con Andrea Cerioli. L’ex conduttrice de La prova del cuoco, però, ha deciso di rimanere a Play Esperanza insieme a Vera gemma e Miryea Stabile. Recentemente le tre donne si sono confrontato raccontandosi quello che è accaduto nella spiaggia principale. Ad esempio, la professionista cuneese ha espresso il suo giudizio su Valentina Persia, ammettendo di non aver capito per quale ragione nell’ultimo appuntamento si sia scagliata nei suoi confronti. “Mi ha ubriacata di parole”, ha detto l’ex di Matteo ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 aprile 2021)contro: il motivo Chi ha seguito la settima puntata de L’dei15 in onda lunedì scorso avrà visto l’eliminazione dial televoto flash con Andrea Cerioli. L’ex conduttrice de La prova del cuoco, però, ha deciso di rimanere a Play Esperanza insieme a Vera gemma e Miryea Stabile. Recentemente le tre donne si sono confrontato raccontandosi quello che è accaduto nella spiaggia principale. Ad esempio, la professionista cuneese ha espresso il suo giudizio su, ammettendo di non aver capito per quale ragione nell’ultimo appuntamento si sia scagliata nei suoi confronti. “Mi hadi”, ha detto l’ex di Matteo ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi e di far ritorno a casa per gravi motivi familiari sopraggiun… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - giglionews : Emergenza sanitaria: i cittadini chiedono un intervento urgente Continua la protesta dei cittadini gigliesi in mer… - giglionews : Emergenza sanitaria: i cittadini chiedono un intervento urgente Continua la protesta dei cittadini gigliesi in mer… -