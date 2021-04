Isola dei famosi: Daniela Martani critica il programma (Di sabato 10 aprile 2021) Daniela Martani è l’ultima eliminata dell’Isola dei famosi; prima del suo ingresso le sue posizioni molto rigorose in termini di vaccini e covid avevano fatto discutere. Non appena uscita, la Martani ha criticato aspramente i protocolli di sicurezza per la gestione Covid del reality. Sui social lo sfogo ha diviso il pubblico: tra chi la appoggia e chi la critica aspramente. Daniela Martani è una delle protagoniste più controverse di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 aprile 2021)è l’ultima eliminata dell’dei; prima del suo ingresso le sue posizioni molto rigorose in termini di vaccini e covid avevano fatto discutere. Non appena uscita, lahato aspramente i protocolli di sicurezza per la gestione Covid del reality. Sui social lo sfogo ha diviso il pubblico: tra chi la appoggia e chi laaspramente.è una delle protagoniste più controverse di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsolaDeiFamosi : Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi e di far ritorno a casa per gravi motivi familiari sopraggiun… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - andromeda631 : @CucchiRiccardo Senza entrare nel merito di terribili numeri, fa specie il ritorno al rosso della Sardegna dopo il… - zazoomblog : L’Isola dei Famosi Ignazio Moser nuovo naufrago? Clamorosa indiscrezione - #L’Isola #Famosi #Ignazio #Moser -