Isola dei famosi: Brando Giorgi gesto vergognoso (Di sabato 10 aprile 2021) Recentemente Beppe Braida ha dovuto abbandonare l'Isola dei famosi a causa di alcuni problemi familiari. Quando il naufrago ha annunciato il suo abbandono, tutti i suoi compagni lo hanno salutato, tutti eccetto Brando Giorgi che a quanto pare non si è accorto di nulla. Dopo l'abbandono di Bebbe Braida dall'Isola, Brando Giorgi ha manifestato il suo dispiacere per non aver avuto la possibilità di salutare il suo compagno Articolo completo: dal blog SoloDonna

