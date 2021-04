Isola dei Famosi, anticipazioni 12 aprile: Cerioli e Gucci a rischio eliminazione (Di sabato 10 aprile 2021) La puntata di lunedì scorso dell’Isola dei Famosi è stata sicuramente ricca di colpi di scena, a partire dall’eliminazione di Elisa Isoardi. La conduttrice ha perso al televoto con Andrea Cerioli, lasciando sbalorditi persino i due opinionisti in studio Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Elisa Isoardi tuttavia ha accettato di restare in gioco approdando su Playa Esperanza, dove si è ricongiunta a Myrea Stabile e Vera Gemma, anche loro eliminate nel corso delle puntate precedenti. Ma le emozioni non sono finite qui. I naufraghi infatti durante l’ultimo appuntamento hanno accolto nel cast due new entry: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Ma quali sono colpi di scena che andranno a caratterizzare la puntata di domani 12 aprile scopriamolo insieme. Isola dei ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 10 aprile 2021) La puntata di lunedì scorso dell’deiè stata sicuramente ricca di colpi di scena, a partire dall’di Elisa Isoardi. La conduttrice ha perso al televoto con Andrea, lasciando sbalorditi persino i due opinionisti in studio Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Elisa Isoardi tuttavia ha accettato di restare in gioco approdando su Playa Esperanza, dove si è ricongiunta a Myrea Stabile e Vera Gemma, anche loro eliminate nel corso delle puntate precedenti. Ma le emozioni non sono finite qui. I naufraghi infatti durante l’ultimo appuntamento hanno accolto nel cast due new entry: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Ma quali sono colpi di scena che andranno a caratterizzare la puntata di domani 12scopriamolo insieme.dei ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - Agricolturabio1 : RT @Giulio_Firenze: La Soufrière erutta dopo un'inattività di 40 anni. Isola di S. Vincent (Mar dei Caraibi). - maurogab1 : RT @danielamartani: Ribadisco nuovamente che per andare all'isola dei famosi non ho fatto il vaccino per il #COVID19 ma la profilassi per l… - 12LukyNumber : @Fabrizi51499790 I saike bon? Nemmeno se andassi all'isola dei famosi credo che li mangerei ,?? -