Isola dei Famosi 2021, il motivo del ritiro di Beppe Braida (Di sabato 10 aprile 2021) Beppe Braida si è ritirato da L'Isola dei Famosi ed a distanza di un paio d'ore dal comunicato stampa, nel daytime di ieri, venerdì 9 aprile 2021, è stato mostrato il video del suo abbandono. Dunque, scopriamo insieme cos'è accaduto realmente e quali sono state le sue parole. Il motivo dell'abbandono A spingere l'ex conduttore di Striscia la Notizia a lasciare l'Honduras è stato il ricovero del padre per Covid. "Hanno ricoverato mio padre – avrebbe riferito Beppe Braida agli altri naufraghi – devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, l'ha preso anche mia madre, non posso stare qua in questa situazione". Le parole di Gilles Rocca Beppe Braida ha così lasciato in lacrime L'Isola dei Famosi.

